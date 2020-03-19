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FATİH'TE 2 KATLI BİNADA KISMİ ÇÖKME

Ersan SAN / İSTANBUL DHAFatih Aksaray'da 2 katlı binanın çatı ve iç kısmında kısmi çökme meydana geldi.

19.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:19
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Fatih Aksaray 'da 2 katlı binanın çatı ve iç kısmında kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan 1 kadını kurtarırken çalışmalar sürüyor. FATİH’TE 2 KATLI BİNADA KISMİ ÇÖKME

Kaynak: DHA

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FATİH'TE 2 KATLI BİNADA KISMİ ÇÖKME
Etiketler : Aksaray, Fatih, DHA, Güncel

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