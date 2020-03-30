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FATİH'TE 3 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAFatih'te 3 katlı binanın çatı katında bulunan kulübede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

30.03.2020 00:59 | Son Güncelleme: 30.03.2020 01:02
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA
Fatih 'te 3 katlı binanın çatı katında bulunan kulübede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın saat 21: 00 sıralarında Mimar Hayrettin Mahallesi, Yahya Paşa Sokağı'nda bulunan 3 katlı İş hanının çatısında bulunan kulübede meydana geldi. İddiaya göre çatıda bulunan kulüben dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürdü.
KULÜBEYE GİREN EKİPLER BİR KİŞİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI
Yangının söndürülmesinin ardından kulübeye giren itfaiye ekipleri bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde ölen kişinin iş hanında bekçilik yapan 63 yaşındaki Aslan Barak olduğu belirlendi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından olay yerine Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de gelerek incelemelerde bulundu.
CESET OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından 63 yaşındaki Aslan Barak'ın cesedi otopsi yapılması için Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. FATİH’TE 3 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Fatih, Güncel

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FATİH'TE 3 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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