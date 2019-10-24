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Fatih'te 3 katlı bir binanın arka kısmı tamamen çöktü

Fatih'te 3 katlı bir binanın arka kısmı tamamen çöktüİSTANBUL - Fatih'te 3 katlı bir binada çökme meydana geldi.

24.10.2019 10:46
Fatih'te 3 katlı bir binanın arka kısmı tamamen çöktü
İSTANBUL - Fatih'te 3 katlı bir binada çökme meydana geldi. Binanın ön cephesinde çatlaklar oluşurken, arka kısım tamamen çöktü. Binanın uzun süre boş olduğu öğrenildi.
Olay, sabah saatlerinde Fatih Balat Sebil Sokak"ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı bir binanın arka kısmının çökme oldu. Uzun süredir boş olduğu belirtilen binanın, ön kısmında da çatlaklar ve dökülmeler oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri, binayı mühürleyip sokağa güvenlik şeridi çekti.
"Depremden sonra yavaş yavaş çökmeye başladı"
Mahalle sakinlerinden Halil Ulukır, "Dört beş senedir boş olan bir binaydı depremden sonra bacasından başlayıp arka tarafından yavaş yavaş çökmeye başladı. Şikayet edildikten sonra gelip bakılmadı. Sabah 08.00 sıralarında bina çöktü şu an bu halde" dedi.
Fatih'te 3 katlı bir binanın arka kısmı tamamen çöktü

Zabıta, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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