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Fatih'te 3 kişi herkesin içinde bir kadının telefonunu böyle çaldı

Fatih'te herkesin içinde bir kadının cep telefonunu çalan 3 kişi Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı.

09.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:18Fatih'te 3 kişi herkesin içinde bir kadının telefonunu böyle çaldı
'te herkesin içinde bir kadının cep telefonunu çalan 3 kişi Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin cep telefonunu çalma anı ve yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak günü saat 17.15 sıralarında Fatih Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir sokak içerisinde meydana gelen "Suçüstü Yankesicilik" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında hareketlerinden şüphelendikleri yabancı uyruklu Zakaria L. (27), Jawad El M. (24) ve Ali D. (23) isimli şahısları takibe aldı. Şahıslar bir süre sonra, yabancı uyruklu Maya R. isimli şahsın arkasından yaklaştı. Daha sonra kadının montunun sağ cebinden cep telefonunu almaya çalıştığı sırada ekipler tarafından şahıslara müdahale edildi. Suçüstü yakalanan Zakaria L., Jawad El M. ve Ali D. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten zanlılar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı kamerada

Şüphelilerin, suçüstü yakalanma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, zanlıların kadının cebinden telefonu alıp uzaklaşmaya çalıştığı sırada ekipler tarafından yakalandıkları görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Fatih, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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