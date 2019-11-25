Fatih'te 300 kiloyu aşkın kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Fatih'te bazı iş yerlerine düzenlenen operasyonda 300 kilonun üzerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Bu kaçak tütünlerle bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan bazı iş yerlerini denetleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 iş yerinin deposunda illegal tütün ticareti yapıldığını tespit etti. Soruşturma kapsamında söz konusu iş yerlerinde yapılan aramalarda, yurda yasa dışı yollarla getirilen farklı gramajlarda toplam 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İş yerlerini işleten yabancı uyruklu Madhad J. (42), Mahmud A. (37) ve Hasan A. (44) gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA