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Fatih'te 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.

19.10.2019 13:27Fatih'te 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı
Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 6. kez düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı. Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı'nda 19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuvaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen, 360 genç sporcudan oluşan 90 takım katıldı. Küçükler, gençler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 4 farklı kategoriden oluşan turnuvada dereceye giren takımlara çeşitli ödüllerin yanı sıra para ödülü ile madalya ve kupa takdim edilecek.

Turnuvaya katılan 'Biz Büyük Yıldırım' takımında oynayan Hasan Tükenmez, birinci olmayı hedeflediklerini dile getirerek, "3 kişi geldik, yedeğimiz yok bizim. Bence güzel, ödüllerle de gençleri davet ediyorlar, teşvik ediyorlar. Birinci olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla birlikte turnuvada yerlerini aldıklarını belirten Kerem Cağan da, "Gaziosmanpaşa'dan geldim. Baya uzaktan ama yani güzel bir etkinlik olduğu için katılmak istedik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Fatih Belediyesi, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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