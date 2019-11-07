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Fatih'te 4 kardeşin öldüğü evin içinden bazı bölümler görüntülendi

Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. 4 kardeşin öldüğü evin içinden bazı bölümler bugün görüntülendi.

07.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:47 Fatih'te 4 kardeşin öldüğü evin içinden bazı bölümler görüntülendi

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde 5 katlı binanın birinci katındaki dairede oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşler dün gece ölü bulundu. Kardeşlerin ölü bulunduğu dairenin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not bulundu. Ölümlerdeki sır perdesi henüz kalkmadı. 4 kardeşin öldüğü evin içinden bazı bölümler bugün görüntülendi. Evin bir odasında, sehpa üzerinde beyaz ve mavi kase ve yeşil renkte kupa olduğu hemen arkasında ise bir kitaplık, içinde ise kitap ve CD olduğu ve bir koltuk olduğu görülüyor. Diğer bir oda da ise tekli bir koltuk üzerinde ve yerde kıyafetlerin bulunduğu kameraya yansıyor.

KEDİ MUTFAK CAMINDA BEKLİYOR

Evin mutfak camında ise 4 kardeşin beslediği kedi bekliyor. İçeride ise mutfak kapısının hemen önünde bir temizlik kovası, yanında bir çift terlik, mutfak tezgahı üzerinde bulaşıkların durduğu görülüyor.

"EKMEK, DOMATES, YUMURTA, PEYNİR ALDI"

Dairenin hemen altında bulunan bakkalın sahibi Yusuf Deniz, kendisine borçları olduğunu belirterek, "Borcu vardı, 'vereceğim' ekmek, domates, yumurta, peynir aldı. 'Salı günü' görüşürüz' dedi. Salı günü gelmeyince kapısına vurdum. Arkadaşı da geldi, kapıyı açan olmadı. 155'i aradık, iki ekip geldi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Korkunç olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında akşam saatlerinde yaşandı. Saat 23.00 sıralarında kapıda, 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı notu gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis de AFAD ekiplerine bilgi verdi. Adrese gelen ekipler, özel kıyafetler giyip, maske takarak girdikleri evde, 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin adlı kardeşlerin cansız bedenlerini buldu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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