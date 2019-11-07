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Fatih'te 4 kardeşin ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Cesetlerden üçü sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette bulundu

İstanbul Fatih'te 4 kardeşin siyanürle ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iki kardeşi yan yana sırtüstü yatar vaziyette bir odada, diğer kardeşleri de ayrı odalarda biri sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette buldu.

07.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:38

Fatih'te 4 kardeşin siyanürle ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iki kardeşi yan yana sırtüstü yatar vaziyette bir odada, diğer kardeşleri de ayrı odalarda biri sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette buldu.

ÜÇÜ SIRTÜSTÜ, BİRİ YÜZÜSTÜ YATAR VAZİYETTE BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kardeşlerin cesedinin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden bir kişinin, model olarak çalışan ve bir süredir işe gelmeyen Oya Yetişkin'den haber alamadıklarını emniyete bildirmesi üzerine bulunduğu ortaya çıktı.

YAKLAŞIK 2,5 SAAT İNCELEME YAPILDI

Bu ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaştıkları daireye girdiklerinde biri kadın biri erkek iki kardeşi yan yana sırtüstü yatar vaziyette bir odada, diğer kardeşleri de ayrı odalarda biri sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette buldu.

Evde, olay yeri inceleme ekipleri, soruşturma savcısı, adli tıp uzmanının yanı sıra kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın AFAD görevlileri yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı.

"ZEHİRLİ MEYVE SUYU İÇTİKLERİNE" DAİR BİR BULGU YOK

Adli tıp kurumu uzmanının evde cesetler üzerinde yaptığı ilk incelemede, zehirlenme belirtileri olduğunu bildirdiği öğrenildi. Evdeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülen cesetlere yapılan otopsi devam ederken, ilk incelemede, siyanür zehirlenmesi bulgularına rastlandı.

Evde, 4 kardeşin "zehirli meyve suyu içtiklerine" dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Molla Gürani Mahallesi, Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti. Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi. Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ve polis ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle evde yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı. İncelemenin ardından cesetler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"MAAŞINA HACİZ KOYDULAR"

Olayın ardından kardeşlerin alışveriş yaptığı bakkalın sahibi DHA'nın sorularını yanıtladı. Yusuf Deniz, en son cumartesi müzik öğretmeni olan Oya Yetişkin'in kendisinden alışveriş yaptığını belirterek, "Ben 15 senedir tanıyorum onları. En son cumartesi günü akşam üzeri saat 17.00 gibi alışveriş yaptı tokalaştık gitti. Salı günü de ses çıkmayınca onun okuldan bir arkadaşı geldi, 'Bunların telefonu kapalı' dedi. Hemen 155 polis imdat hattını aradık. Polis arkadaşlar geldi çilingir ile binaya girdik, kapıya yazı asmışlar. Sonra emniyet yetkililerinin hepsi geldi buraya" diye konuştu.

Deniz, "Dört kardeş de aynı evde yaşıyorlardı 4'ü de bekardı. Yalnız sıkıntıları, maddi sıkıntıları vardı. Başka kimseleri yoktu. Kardeşlerden biri müzik öğretmeniydi, diğeri kuryelik yapıyordu, diğerleri de evde oturuyorlardı. En son cumartesi alışveriş yapmaya geldiğinde bana 'Maaşıma haciz koydular' dedi." dedi.

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Adli Tıp, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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