Haberler » Güncel » Fatih'te 5 katlı eski bir binadan düşen taş parçası tehlike saçtı - Haber

Fatih'te 5 katlı eski bir binadan düşen taş parçası tehlike saçtı

Fatih'te 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan taş parçası aşağıya düştü.

15.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:04
'te 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan taş parçası aşağıya düştü. Bu sırada kaldırımda bulunan bir kişi, çalıştığı iş yeri sahibinin kolundan tutup çekmesiyle son anda kurtuldu.
Olay, saat 17.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi çalıştığı iş yerinden telefonla konuşmak için dışarıya çıktı. Kaldırımda durduğu sırada 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan taş parçası aşağıya düştü. Kaldırımda duran Mohamed Jnede, çalıştığı iş yeri sahibinin kolundan tutarak çekmesiyle taş parçasının üzerine gelmesinden son anda kurtuldu.
BİR SANİYE FARKLA KURTULDUM
O anları anlatan Mohamed Jnede, Telefonla konuşurken bu tarafa geldim. Patronum beni çekmeseydi parça tam benim üstüme gelecekti. Bir saniye farkla kurtuldum üstüme gelecekti. Çok büyük bir parçaydı 1 santimle kurtuldum yoksa üstüme gelecekti ama Elhamdülillah hiçbir şey olmadı. Daha önce böyle bir şey oldu mu bilmiyorum, sadece bugün gördüm. diye konuştu.
Fatih'te 5 katlı eski bir binadan düşen taş parçası tehlike saçtı

Fatih, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:10  Hidayet Türkoğlu: "Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" - Haber
20:07  TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Kazancı'yla görüştü - Haber
20:07  TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Kazancı'yla görüştü - Haber
20:05  Stadyum için araştırılan alanda tarihi mezar çıktı - Haber
20:05  Tabancayla eşini sol omuzundan yaraladı - Haber
18:44  Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Haber
18:00  Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Haber
17:59  Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Haber
16:49  Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Haber
16:35  Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Haber
15.01.2020 20:12:06