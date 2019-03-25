- Fatih'te 5 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücüye bin 725 TL para cezası

- Fatih
'te 5 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücüye bin 725 TL para cezasıTrafikte makas atarak kazaya neden olan sürücü yakalandı
İSTANBUL - Fatih'te trafikte makas atarak 5 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebep olan araç sürücüsü yakalandı. Sürücüye bin 725 TL para cezası kesildi. Fatih'te geçtiğimiz gün akşam saatlerinde trafikte makas atarak ilerleyen bir araç sürücüsü kazaya neden olmuştu. Olayda makas atan arabaya çarpmak istemeyen iki araç yolun sağına ve soluna manevra yaparak kaza yapmıştı. 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında trafikte makas atan 06 BK 3563 plakalı araç ve sürücü E.T. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.E.T.'ye "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya şekilde sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi" suçundan bin 2 TL, "Yaralanmalı ve ya ölümlü kazalar ile anlaşma hali dışında maddi hasarlı kazalarda, trafik zabıtasından izin almadan olay yerinden ayrılmak" suçundan 488 TL, "Muayene süresini geçirmek" suçundan ise 235 TL para cezası uygulandı. Toplamda bin 725 TL para cezasına çarptırılan sürücü E.T. adli işlemler yapılmak üzere Şehremini Polis
Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Fatih, 3. Sayfa
Kaynak: İHA