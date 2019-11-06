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Fatih'te 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Fatih'te bulunan 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

06.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:14 Fatih'te 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın
Fatih'te bulunan 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalleyi sokağa döken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri hızlı bir şekilde binayı boşaltırken, çevrede bulunan vatandaşlar ise durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Mahalleli söndürme çalışmalarını film izler gibi seyrederken, yangın ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katında inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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