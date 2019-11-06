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Fatih'te 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Fatih'te 6 katlı binanı çatısında korkutan yangınİSTANBUL - Fatih'te bulunan 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

06.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:51
Fatih'te 6 katlı binanı çatısında korkutan yangın
İSTANBUL - Fatih'te bulunan 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalleyi sokağa döken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.
Fatih İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri hızlı bir şekilde binayı boşaltırken, çevrede bulunan vatandaşlar ise durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Mahalleli söndürme çalışmalarını film izler gibi seyrederken, yangın ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katında inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
Fatih'te 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın

İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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