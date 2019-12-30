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Fatih'te ahşap bina alev alev yandı

FATİH'te 3 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

30.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:12 Fatih'te ahşap bina alev alev yandı
FATİH'te 3 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Ahşap bina tamamen yanarken itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için büyük uğraş verdi.

 Yangın saat 23.30 sularında Fatih Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden başlayan yangın kısa sürede ahşap binanın tamamını sardı. verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. ekipleri sokakların dar olması nedeniyle yanan binaya ulaşmakta güçlük çekti. Yangının diğer binalara sıçramaması için zamanla yarışan itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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