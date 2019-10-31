Fatih'te ambulans çalan şahıs tutuklandı İstanbul Üniversitesi
İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ambulans çalan Emre Çelik, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih'teki İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden önceki gece saat 01.30 sıralarında hastaneye ait ambulansı çalan Emre Çelik (34), Eyüpsultan Göktürk Göleti çevresindeki ormanlık alanda yakalanmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Çelik, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.Adliyede ifadesinin alınmasının ardından savcılıkça, 'Hırsızlık' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emre Çelik, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
, Çapa Tıp Fakültesi
, Emre Çelik
, 3. Sayfa Kaynak: İHA