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Fatih'te araç ve insan yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi

Fatih'te sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

10.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:54
Fatih'te araç ve insan yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi
Fatih 'te sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Cadde üzerinde oluşan araç ve yaya yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

İki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar gıda telaşına düştü. Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Gıda telaşına düşen vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları, maske takmadıkları görüldü. Fatih'te oluşan yaya ve araç yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih, Güncel
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