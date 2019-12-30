Fatih'te asayiş uygulaması

Fatih'te umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik düzenlenen uygulamada 977 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık
01.00'den sonra ilçede faaliyet gösteren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerini denetledi.
Denetimlerde adisyon bulundurmamak, bandrolsüz içki, ödeme kaydedici cihaz bulundurmamak, kaçak alkol, TAPDK belgesi bulundurmamak ve hijyen belgeleri eksikliğinden toplam 20 iş yerine idari ceza kesildi.
Uygulama kapsamında ise 977 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Kontrol sonucunda 2 aranan şahıs ve yoklama kaçağı yakalandı.