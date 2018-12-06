Fatih'te Ayakkabı-çanta İmalathanesinde Çıkan Yangın Esnafı Sokağa Döktü

06 Aralık 2018 Perşembe 12:11



06 Aralık 2018 Perşembe 12:11

İstanbul Aksaray'da ayakkabı-çanta imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Yangın, Aksaray Mahallesi Tiryaki Hasan Paşa Sokakta saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya, sokak içerisinde bulunan ayakkabı-çanta imalathanesinde elektrik kontağından kaynaklı yanma meydana geldi. Yangından çıkan dumanlar bir anda binayı ve sokağı sardı. Dumanı gören sokak esnafı durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Fatih ve Beyoğlu'ndan gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.Yangından dolayı Aksaray esnafı sokağa döküldü. Çevredeki meraklı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla yangını kayıt altına aldı.Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni ise ekiplerin incelemesinin ardından belli olacak. - İSTANBUL