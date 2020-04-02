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Fatih'te bağış sepeti

Fatih Balat'ta yaşayan Jeffrey Tucker koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin alması için evinin penceresinden sarkıttığı sepete yumurta, makarna gibi çeşitli gıda malzemeleri bıraktı.

02.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:51
Fatih'te bağış sepeti

Fatih Balat'ta yaşayan Jeffrey Tucker koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin alması için evinin penceresinden sarkıttığı sepete yumurta, makarna gibi çeşitli gıda malzemeleri bıraktı. Sepetin üzerinde bulunan kartona da " İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazısı asan Tucker "Yaymaya çalışıyorum. Herkes aynı şeyi yaparsa bence çok güzel olur" diye konuştu.

6 yıldır Balat'ta yaşayan aslen İngiliz asıllı olan Jeffrey Tucker Türkiye 'de restorasyon işleri ile uğraşıyor ve kafe işletiyor. Balat'ta yaşayan Jeffrey Tucker koranavirüs salgını nedeniyle maddi sıkıntı çeken vatandaşlar için bir uygulama başlattı. Evinin penceresinden aşağı sarkıttığı sepete makarna, yumurta, meyve gibi çeşitli gıda malzemeleri koyan Tucker,  sarkıttığı sepetin ipine de kartona yazdığı " İmkanı Olan Koysun, İhtiyacı Olan Alsın" yazısı astı.

"BAĞIŞ SEPETİ GİBİ"Jeffrey Tucker, kendisi de yaklaşık 20 yıl İtalya 'da da yaşadığını ve koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İtalya'da bu uygulamayı görüp esinlendiğini, bugün kendisinin başlattığını anlattı.  Tucker, "Fikir aklıma bu gün geldi. Ben uzun yıllar İtalya'da yaşadım bir çok arkadaşım var orada. Oraları takip ederken koronavirüs nedeniyle böyle bir uygulama başlatılmış acayip hoşuma gitti. Koronavirüsten dolayı evinden çıkamayanlar, evine günlük para getiremeyenler ihtiyaç duyuyorlar. İtalyan hükümeti yemek dağıtıyor ama soğuk yemekler dağıtıyor sandviç gibi. İnsanlar evlerindeki sıcak yemeklerini paylaşmaya başlamışlar. Sonra da böyle sepet sarkıtmaya başlamışlar. Bağış sepeti gibi imkanı olanlar bırakıyor, ihtiyacı olanlar alıyor.  Umuyorum ki herkese örnek olur çünkü yardımlaşmamız gerekiyor. Ben bir şeyler koymuştum bir tek ekmek ilave olmuş. Bende evimde olanları koydum yumurta, meyve gibi. Daha yeni koydum tepkiler nasıl tam bilmiyorum. Yaymaya çalışıyorum. Herkes aynı şeyi yaparsa bence çok güzel olur" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, İtalya, Fatih, Güncel
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