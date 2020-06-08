FATİH'TE BAŞINA TAŞLA VURULAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fatih'te yol kenarında kanlar içinde bulunan kişi hastanede öldü.

08.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:09
Fatih'te yol kenarında kanlar içinde bulunan kişi hastanede öldü. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı ile İtfaiye Caddesi'nin kesiştiği noktadaki alt geçit girişinde saat 05.30 sıralarında yüzüstü yerde hareketsiz olarak yatan birini gören vatandaşlar durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişiyi ambulansa alarak bir süre kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştı. Özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kişinin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin başına taşla vurularak, öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. FATİH’TE BAŞINA TAŞLA VURULAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Bulvarı, Fatih, Güncel, Haber

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