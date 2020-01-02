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FATİH'TE BATTANİYEYE SARILI BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

FATİH'te henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi apartmanın dış kapısına çıkan merdivenlerde ölü olarak bulundu.

02.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:40 FATİH'TE BATTANİYEYE SARILI BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

FATİH'te henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi apartmanın dış kapısına çıkan merdivenlerde ölü olarak bulundu. Merdivenlerde battaniyeye sarılı şekildeki bulunan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emin Sinan Mahallesi Yeniçeriler Caddesi üzerindeki bir apartmanın dış kapısına çıkan merdivenlerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivende battaniyeye sarılı şekilde duran adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polislerin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak. 

Görüntü dökümü:

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-Battaniyeye sarılı ceset

-Güvenlik şeridi

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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