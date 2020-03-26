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FATİH'TE BEKÇİLERİN DİKKATİ HIRSIZLIĞI ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA

FATİH'te mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde bir çocuk giyim mağazasının soyulması önlendi.

26.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:58
FATİH'TE BEKÇİLERİN DİKKATİ HIRSIZLIĞI ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA
FATİH'te mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde bir çocuk giyim mağazasının soyulması önlendi. Mağazaya giren hırsızlar, kendilerini takibe alan bekçilerin, müdahalesi üzerine girdikleri mağazadan bir şey alamadan kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccarı Caddesi'ndeki bir çocuk giyim mağazasının önüne, saat 05.20 sıralarında gri renkli bir minibüsle gelen kişiler, bir süre araçtan inmedi.  Minibüste bekleyen kişileri fark eden 'gece kartalları 'olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri durumdan şüphelenerek, aracı izlemeye başladı. Bir süre minibüste bekleyen şüpheliler, araçtan inerek giyim mağazasının kapısını zorlayarak içeri girdi. Şüphelilerin mağazaya girdiklerini gören mahalle bekçileri, silahlarını çekerek hırsızlara 'dur' ihtarında bulundu.  Bekçilerinin ihtarına uyamayarak minibüse binen 6 şüpheli,  mağazadan birşey çalamadan kaçtı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, yaşananlar güvenlik kamarasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin bekledikleri minibüsten inerek mağazanın kapısını açtıkları ve ürünleri çalmaya çalıştıkları sırada, mahalle bekçilerinin olaya müdahale ettikleri, ardından şüphelilerin minibüse binerek uzaklaştıkları görülüyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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