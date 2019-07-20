Haberler» Güncel» Haber

Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Fatih'te yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

20.07.2019 23:41
Fatih'te yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta Afganistan uyruklu iki grup, alacak meselesi nedeniyle kavga etti.
Kavga eden gruptakilerden Zalma Yunus ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Zalma Yunus, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olaya tanık olanların ifadelerine başvuran polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı. Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: AA
Polis, kavga, Fatih, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:14   Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için sınıra yürüdü
00:14   Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
00:13   ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi açıldı
00:10   Baraj gölüne giren genç boğuldu
00:09   SPOR Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı
00:09   SPOR Ahmet Ağaoğlu, ayakkabılarını Aldülkadir Ömür'e verdi
00:09   KONYA'DA FECİ KAZA, 7 ÖLÜ-4