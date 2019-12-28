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Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaraladıktan sonra intihar etti

Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaraladıktan sonra intihar etti.

28.12.2019 01:08 | Son Güncelleme: 28.12.2019 01:08 Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaraladıktan sonra intihar etti

Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaraladıktan sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Kuvai Milliye Caddesi'ndeki bir kafede oturan ve bir süre önce açığa alındığı öğrenilen Mehmet Akif A. ile meslektaşı Ekrem Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma üzerine Mehmet Akif A, silahını aldığı Ekrem Y'yi yaraladı. Şüpheli daha sonra aynı silahı kafasına dayayarak ateşledi.

Ağır yaralanan Ekrem Y. ile Mehmet Akif A, olay yerine gelen ambulanslarla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Akif A. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Silivrikapı, Güncel

Kaynak: AA

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