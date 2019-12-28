Haberler » Güncel » Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaralayıp intihar girişiminde bulundu - Haber

Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaralayıp intihar girişiminde bulundu

Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

28.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 00:13

Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Kuvai Milliye Caddesi'ndeki bir kafede oturan ve bir süre önce açığa alındığı öğrenilen Mehmet Akif A. ile meslektaşı Ekrem Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma üzerine Ekrem Y'nin silahını alan Mehmet Akif A, silahla ateş etti. Şüpheli daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan Ekrem Y. ile Mehmet Akif A, olay yerine gelen ambulanslarla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaralayıp intihar girişiminde bulundu

Silivrikapı, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:52   TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu'dan "yerli otomobil" yorumu - Haber
00:51   Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı - AĞRI/ERZİNCAN/ - Haber
00:50   Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Haber
00:48   Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını indirdi - Haber
00:44   Rahatsızlanan çocuk için kardan yolu kapanan köye ulaştılar - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
23:10   Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü - Haber
22:12   İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Haber
21:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Haber
28.12.2019 00:59:04