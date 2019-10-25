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Fatih'te bir binanın alev alev yandığı anlar kamerada

Fatih'te bir binanın alev alev yandığı anlar kameradaİSTANBUL - Fatih'te bulunan bir binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

25.10.2019 00:05
Fatih'te bir binanın alev alev yandığı anlar kamerada
İSTANBUL - Fatih'te bulunan bir binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Alev alev yanan binada yaşayan vatandaşlar son anda kendilerini dışarı attı. Yangın da şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde bir binada bulunan dairede çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Durumu gören bina sakinleri hemen dışarı çıkıp, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sokakta bulunan vatandaşlar bina da bir kişinin olduğunu düşünerek büyük panik yaşadı. Yaklaşık yarım saatlik uğraşın sonucu kontrol altına alınan yangın sonrasında bina içerisinde inceleme yapan itfaiye ekipleri içeride kimsenin olmadığını belirledi. Yaşanan bu korku dolu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bina alev alev yanarken mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalışıyor. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı görüntüler de vatandaşların büyük panik yaşadığı görülüyor.
Fatih'te bir binanın alev alev yandığı anlar kamerada

İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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