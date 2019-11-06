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FATİH'TE BİR EVDE 4 CESET BULUNDU (1)

Ozan URAL / İSTANBUL DHAFatih'te bir evde ikisi kadın toplam 4 ceset bulundu.

06.11.2019 00:51 | Son Güncelleme: 06.11.2019 00:51FATİH'TE BİR EVDE 4 CESET BULUNDU (1)

Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Fatih'te bir evde ikisi kadın toplam 4 ceset bulundu.  Olay Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri evde ilk incelemede C.Y., Y.Y., K.Y. ve O.Y. adlarında ikisi erkek ikisi kadın 4 ceset bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ev içerisindeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekipleri de olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar



Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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