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Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı

Son dakika: Fatih'te komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, bir evde 4 kardeşin cesedini buldu. Olayın yaşandığı evin kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not bulunması nedeniyle inceleme için AFAD ekipleri çağrıldı.

06.11.2019 00:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 01:11

Fatih'te komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedini buldu. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

POLİSLER "SİYANÜR VAR, İÇERİ GİRMEYİN" NOTUYLA KARŞILAŞTILAR

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti. Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi.

4 KARDEŞİN CESEDİ BULUNDU

Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi.

YOĞUN KOKU NEDENİYLE EKİPLER EVE MASKEYLE GİRDİ

Ev içerisindeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekipleri de olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Ekipler yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler maske yardımıyla eve girerek cesetler üzerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AFAD ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: AA


YORUMLAR (8)
ZİYAA:Derdiniz neydi kardeşler?
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ANKARA DAN MESAJ:kafayı yedik Ankara yakında yoldan çıkacak
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:D:Siyanur olan eve gayet güzel girilir içmezsen kokusundan bi bk olmaz adama not: 30 tane acı badem cekirdegi yeyin yogunbakimdasizin 60 tane yiyin aha size siyanur :d
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AHMET:Bu nasil bir is insanlarimiz cOk tehlikeli.
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SEREN CANJ:Millet borç içinde ülke borç batağında siyasetçiler ultra lüx hayat içinde yaşıyorlar gariban insanların sırtından geçinen kişiler siyasetçiler topu halkı düşünen yok batsın sizin koltuk kavganız geçin bu vatan sevdası uyduruk süslü lafları kokuşmuş ağzınıza almayın vatanı seviyormuş ayağını bırakın millet ne halde kim bilir ne derler vardır bankaya kim bilir nekadar borç vardır
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11 4
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AÇIKÇASI:GENÇLER GELECEKTEN MUTSUZ UMUTSUZ
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3 2
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ADA:ne genci haberi okumadın galiba en küçükleri 48 yaşındaymış
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3 1
MERRY:Allahim sen bizi koru
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5 0
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