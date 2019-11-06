Haberler » 3. Sayfa » Fatih'te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu

Fatih'te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu

Fatih'te bir evde 4 kişinin cesedi bulunduİSTANBUL - Fatih'te komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler, bir evde 4 kişinin cesedine ulaştı.

06.11.2019 00:53 | Son Güncelleme: 06.11.2019 00:54
Fatih'te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu
İSTANBUL - Fatih'te komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler, bir evde 4 kişinin cesedine ulaştı. Polisin incelemeleri sürüyor.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesindeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sakinlerine ulaşamayan komşuları şüphelenerek polisi arayıp durumu bildirdi. Olay yerine gelerek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, ev sakini 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Fatih'te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:15 Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü
11:07 86 yaşındaki adam kendini astı
11:07 Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın...
11:09 Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı
11:07 Beyoğlu'nda yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı kamerada
10:25 Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı
00:43 Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı
19:31 Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı
17:48 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
6.11.2019 11:24:23