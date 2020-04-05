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Fatih'te bir gün arayla başına gelenler 'pes' dedirtti

Fatih'te bir gün arayla başına gelenler 'pes' dedirtti Talihsiz adamın önce motorunu çaldılar bir gün sonra da duran aracına çarpıp kaçtılar Fatih'te bir vatandaşın önce dükkanının önünde duran motosikleti çalındı, bir gün sonra ise aynı yerde minibüsüne çarpıp kaçtılar.

05.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:57
Fatih 'te bir gün arayla başına gelenler 'pes' dedirtti
Talihsiz adamın önce motorunu çaldılar bir gün sonra da duran aracına çarpıp kaçtılar
İSTANBUL - Fatih'te bir vatandaşın önce dükkanının önünde duran motosikleti çalındı, bir gün sonra ise aynı yerde minibüsüne çarpıp kaçtılar.
Fatih Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde bir gün arayla iki farklı olay yaşandı. İddiaya göre, 29 Mart gecesi restoranın önünde duran motosiklet iki kişi tarafından çalındı. Motosikletle gelen kasklı iki şahıstan biri park halindeki motosiklete binerek götürdü. İçerideki gece bekçisinin dalgınlığından faydalanan şüpheliler motosikleti alıp gözden kayboldu. Motosikletle gelen 2 kişinin motosikletini 10 saniyede alıp götürdüğünü söyleyen Adem Özdemir, "29 Mart sabahı saat 05.00'de burada park halinde olan motosikletimi 2 kişi gelerek direksiyon kilidini kırıp zaten 10 saniyelik olay alıp gidiyorlar. Arkadaşım kasada oturuyordu. Onun da dikkatsizliğine gelmiş kamerayı fark etmemiş. Zaten hemen almış götürmüşler. Direksiyon kilidi var normalde alarmı da var. Arkadaş alarmı kurmayı unutmuş. Kumandayla aktif hale geliyor o. Bir anda almış, gitmişler. 2 kişi bir motosikletle geliyorlar. Kameradan parladığı için plakayı da göremiyoruz" dedi.
"Motor çalındıktan bir gün sonra aracıma bir araç gelip arkadan vuruyor"
Motosikletinin çalınmasından bir gün sonra bu sefer de park halindeki minibüsüne bir sürücünün çarpıp kaçtığını ifade eden Özdemir, "Motor çalındıktan bir gün sonra da restoranımızın park halindeki aracına bir araç gelip arkadan vuruyor. Yol bomboş. Nasıl vuruyor onu da anlamadık. Aracın tamponunu kırıyor. Plaka da belli olmuyor, çekip gitmiş. Bir şey de bırakmamış, daha sonra gelip haber de vermedi. Bence alkollü olabilir. Yavaş da geliyor. ya uyudu ya da alkollü" diye konuştu.
Yaşanan iki olay da kameralara yansıdı
Bir gün arayla yaşanan iki farklı olay da restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. İlk görüntüde motosikletli iki kişiden birinin dükkanın önünde park halindeki motosiklete binip götürdüğü görülüyor. İkinci görüntüde ise park halindeki minibüse süratsiz bir şekilde gelen lüks otomobilin çarptığı ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Fatih’te bir gün arayla başına gelenler ’pes’ dedirtti

Kaynak: İHA

Etiketler: Motosiklet, Fatih, 3. Sayfa

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Fatih'te bir gün arayla başına gelenler 'pes' dedirtti
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