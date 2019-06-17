17.06.2019 12:05
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Fatih'te bir otelde silahlı kavga: 2 yaralı

Fatih

Fatih'te bulunan bir otelde iki grup arasında kavga çıktı.

Fatih'te bulunan bir otelde iki grup arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada iki kişi yaralandı.

Fatih Genç Türk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üstünde bulunan bir otelde bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada grup üyelerinden iki kişi vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Polis, kavga, Fatih, 3. Sayfa

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