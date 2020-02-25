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Fatih'te butik otelde yangın paniği

Fatih'te bir butik otelin en üst katında yangın çıktı.

25.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:51
'te bir butik otelin en üst katında yangın çıktı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında üst kattaki vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa Yokuşu'nda bulunan 4 katlı bir butik otelde yaşandı. Otelin 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtararak yangına müdahale etti. Otel odasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Yaşanan anlar vatandaş kameralarına yansıdı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Fatih'te butik otelde yangın paniği

İtfaiye, Fatih, Güncel

Kaynak: İHA


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