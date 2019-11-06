Haberler » Güncel » Fatih'te çatı yangını

Fatih'te çatı yangını

Fatih'te bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

06.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:02 Fatih'te çatı yangını
Fatih'te bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan alevlerin çatıyı kapladığını görenler itfaiyeye haber verirken, apartman sakinleri binayı boşalttı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bir süre de çatıda soğutma çalışması yaptı.
Hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:56   Muğla su altında atatürk portresi yaptılar
23:56   Güney Ulusal Kurtuluş Konseyinden Riyad Anlaşması'na tepki
23:55   Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçına doğru - Gerhard Struber
23:54   Nepal'den Hindistan İçişleri Bakanlığının yayımladığı haritaya tepki
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
22:30   Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu
7.11.2019 00:00:17