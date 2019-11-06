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Fatih'te çatı yangını

Fatih'te bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

06.11.2019 22:07 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:09
Fatih'te bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan alevlerin çatıyı kapladığını görenler itfaiyeye haber verirken, apartman sakinleri binayı boşalttı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bir süre de çatıda soğutma çalışması yaptı.
Hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Fatih'te çatı yangını

İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


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