17.06.2019 11:57
Haberler»Güncel » Haber

FATİH'TE ÇEÇENLER ARASINDA SUSTURUCU SİLAHLARLA ÇATIŞMA (1)

FATİH

Fatih'te Çeçenler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Fatih'te Çeçenler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otele gelen  Çeçen uyruklu 2 kişi, aralarında daha önceden husumet bulunan yine Çeçen uyruklu gruba silahla ateş açtı. Oteldeki Çeçenlerden biri bacağından yaralanırken yaralının arkadaşları kaçan kişilerinin peşinden gitti. Kaçan kişilerden biri peşlerindeki gruptakilerin ateş açması sonucu başından vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis olay yerinde bir kişiyi gözaltına alırken, diğer saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan görgü tanıkları, çatışmada kullanılan silahlarda susturucu takılı olduğunu ifade etti.

Görüntü dökümü:
---------------
-Olay yeri
-Yerde yatan yaralı
-Görgü tanıkları röp


- İstanbul
Kaynak: DHA
Fatih, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:19 Eski Danıştay Üyesi Dinç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
12:19 ESKİŞEHİR UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, OĞLUNU GÖREN ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ
12:19 İSTANBUL- FATİHTE İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA
12:19 GAZİANTEP 'NOHUT DÜRÜM' DÜNYAYA AÇILIYOR
12:19 İSTANBUL- FATİHTE İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA
12:18 Farklı köpek ırkları Nilüfer'de buluştu
12:18 Babalara "pırlanta" gibi hediye