Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

FATİH'TE CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Fatih'te telefoncuya giren 2 hırsız 20 bin lira değerinde 11 cep telefonunu 40 saniyede çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

27.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:52
FATİH'TE CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Fatih 'te telefoncuya giren 2 hırsız 20 bin lira değerinde 11 cep telefonunu 40 saniyede çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fatih İskenderpaşa Mahallesi Güzel Caddesi'ndeki telefoncuya 18 Mart günü sabah karşı saat 05.30 sıralarında giren 2 hırsız yaklaşık 20 bin lira değerinde olan 11 cep telefonunu çaldı. İşyerine gelen dükkan sahibi emniyeti arayarak ihbarda bulundu. İşyerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, 2 şüphelinin eşkalini belirledi.  Fatih'te görev yapan mahalle bekçileri tarafından şüpheli Kenan Y.'yi dün gece saat 00.10 sıralarında yakalarken, şüphelinin 3 hırsızlık ve reşit olmayanla birlikte olmaktan suç kaydı olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikinci şüpheli Emirhan P.(19) Gaziosmanpaşa Havuzbaşı Mahallesindeki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüpheli Emirhan P.'nin 9 hırsızlık, mala zarar verme ve yağma suçlarından 12 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 şüphelinin telefoncunun kapısını zorlayarak açtıktan sonra camekan içerisinde duran cep telefonlarını hızla topladıkları ve kapının altından çıktıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü

----------------

Güvenlik kamera görüntüsü

Hırsızlık anı

Çıkış anı


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››FATİH'TE CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar Haberler
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar
Almanya, İtalya’daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haberler
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var

Son Dakika Güncel Haberleri

15:24: İzmir'de AVM'lere koronavirüs molası - Haber 15:24: Erzincan Belediye Başkanı Aksun, evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşları ziyaret etti - Haber 15:22: Manisa otoparkları dezenfekte edildi - Haber 15:22: Sosyete pazarına 'koronavirüs' engeli - Haber 15:22: Kemer'de çöp temizliği - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber