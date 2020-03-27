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FATİH'TE CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Fatih'te telefoncuya giren 2 hırsız 20 bin lira değerinde 11 cep telefonunu 40 saniyede çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

27.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:58
Fatih 'te telefoncuya giren 2 hırsız 20 bin lira değerinde 11 cep telefonunu 40 saniyede çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Fatih İskenderpaşa Mahallesi Güzel Caddesi'ndeki telefoncuya 18 Mart günü sabah karşı saat 05.30 sıralarında giren 2 hırsız yaklaşık 20 bin lira değerinde olan 11 cep telefonunu çaldı. İşyerine gelen dükkan sahibi emniyeti arayarak ihbarda bulundu. İşyerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, 2 şüphelinin eşkalini belirledi. Fatih'te görev yapan mahalle bekçileri tarafından şüpheli Kenan Y.'yi dün gece saat 00.10 sıralarında yakalarken, şüphelinin 3 hırsızlık ve reşit olmayanla birlikte olmaktan suç kaydı olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikinci şüpheli Emirhan P.(19) Gaziosmanpaşa Havuzbaşı Mahallesindeki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüpheli Emirhan P.'nin 9 hırsızlık, mala zarar verme ve yağma suçlarından 12 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HIRSIZLIK KAMERADA
Öte yandan hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 şüphelinin telefoncunun kapısını zorlayarak açtıktan sonra camekan içerisinde duran cep telefonlarını hızla topladıkları ve kapının altından çıktıkları görülüyor. FATİH’TE CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih, Güncel

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FATİH'TE CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

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