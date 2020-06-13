Fatih'te cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Fatih'te metruk binada bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin Bangladeş uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

13.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:10
Fatih'te metruk binada bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin Bangladeş uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak'ta hurdacılık yapan bir kişi girdiği metruk binanın üçüncü katında bir erkek cesediyle karşılaştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri cesedin, 10 gün önce bıçakla öldürüldüğü belirlenen Bayram Kaygısız'a (32) ait olduğunu tespit etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu, olayla ilgili Bangladeş uyruklu Syed Abu S., Muhammed M. ve Mohammed D. gözaltına alındı.
Yapılan aramada, şüpheli Muhammed M'nin üzerinde Kaygısız'a ait olduğu değerlendirilen tespih, şüpheli Mohammed D'nin üzerinde de maktulun cep telefonu bulundu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Fatih’te cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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