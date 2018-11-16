İstanbul'da Çökme Tehlikesi Yaşayan İki Bina Boşaltıldı! Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde, çökme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 2 bina tahliye edildi. Samatya Sahili Sokağı'nda bitişik halde bulunan 3 katlı 2 binadan birinin yan duvarında çökme meydana geldi.

2 BİNA ÇÖKME TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

Fatih Samatya Mahallesinde 2 tane binanın yan duvarlarında yaşanan çökme nedeniyle binalar tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Fatih Samatya Mahallesinde 2 tane binanın yan duvarlarında çökme yaşandı. Çökme nedeniyle bir binanın sakinleri tahliye edilirken, diğer binanın ise daha önceden boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekipler binaların çevresinde şerit çekerek önlem aldı.