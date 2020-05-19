FATİH'TE DAVUL ÇALAN KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ VATANDAŞLARI SAHURA KALDIRDI

FATİH'te sokak sokak dolaşıp Ramazan davulu çalan Kızılay gönüllüleri maniler okuyup vatandaşları sahura kaldırdı.

FATİH'TE DAVUL ÇALAN KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ VATANDAŞLARI SAHURA KALDIRDI
19.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:57
FATİH'te sokak sokak dolaşıp Ramazan davulu çalan Kızılay gönüllüleri maniler okuyup vatandaşları sahura kaldırdı. Meşale yakıp renkli görüntüler oluşturan gruba vatandaşlar evlerinin penceresinden el salladı.
Genç Kızılay İstanbul İl Başkanlığı'nın gönüllü üyelerinden oluşan grup, Karagümrük sokaklarında dolaşıp Ramazan davulu çalarak vatandaşları sahura kaldırdı. "Tokmaklar vurulur sofralar kurulur Kızılay gelince gönüller bir olur. Ramazan bereket ayı neşelidir sofraları yanınızda olmaya geldik her yerde Türk Kızılay'ı. Geldik işte buradayız biz genç kızılayız sizlerin yanında görev başındayız. Gönüllüler sahalarda Kızılay yollarda sahur vakti gelince herkes sofraya" gibi maniler okuyan grup meşale yakıp renkli görüntüler oluşturdu. Heyecanla camlara çıkan vatandaşlar evlerinden el sallayıp gönüllü ekibe teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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