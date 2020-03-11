Menü
Haberler ›› Güncel ››Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu - Güncel

Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

Fatih'te sahilde erkek cesedi bulundu.

11.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:13
Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu
Fatih 'te sahilde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sarayburnu sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizdeki hareketsiz kişiyi kıyıya çıkardı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Fatih, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı