Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu
Fatih'te sahilde erkek cesedi bulundu.
11.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:13
Fatih 'te sahilde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sarayburnu sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizdeki hareketsiz kişiyi kıyıya çıkardı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sarayburnu sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizdeki hareketsiz kişiyi kıyıya çıkardı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı