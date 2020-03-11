Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu
Fatih'te Sarayburnu'nda vatandaşlar sahilde bir erkek cesedine rastladı.
11.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:29
Fatih 'te Sarayburnu'nda vatandaşlar sahilde bir erkek cesedine rastladı. Polis tarafından denizden çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, saat 16: 00 sıralarında Fatih Sarayburnu sahilinde bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs cesedi Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkarıldı. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL
Olay, saat 16: 00 sıralarında Fatih Sarayburnu sahilinde bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs cesedi Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkarıldı. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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