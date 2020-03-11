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Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

Fatih'te sahilde erkek cesedi bulundu.

11.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:51
Fatih 'te sahilde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sarayburnu sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizdeki hareketsiz kişiyi kıyıya çıkardı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

Kaynak: AA

Etiketler : Fatih, Güncel

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