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Fatih'te depremde zarar gören 3 tarihi bina drone ile görüntülendi

Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 3 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından yıkıldı.

26.09.2019 17:58Fatih'te depremde zarar gören 3 tarihi bina drone ile görüntülendi
Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 3 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından yıkıldı. Yıkılan binaların tamamının yıkılması için çalışmalar başlatılırken, zarar gören binalar drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak üzerinde bulunan 3 tarihi binanın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binaların daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile boşaltıldığı öğrenildi. Deprem sonrası olay yerine gelen İBB ekipleri binaların öncelikle doğalgaz hatlarını kesti. Zabıta ekipleri tarafından çevresi güvenlik şeridi ile çevrilen binaların yıkılması için çalışmalar başlatılırken, zarar gören tarihi binalar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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