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Fatih'te depremde zarara gören 3 tarihi bina drone ile görüntülendi

Fatih'te depremde zarara gören 3 tarihi bina drone ile görüntülendiİSTANBUL - Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 3 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından yıkıldı.

26.09.2019 22:16
Fatih'te depremde zarara gören 3 tarihi bina drone ile görüntülendi
İSTANBUL - Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 3 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından yıkıldı. Yıkılan binaların tamamının yıkılması için çalışmalar başlatılırken, zarar gören binalar drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul'da öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak üzerinde bulunan 3 tarihi binanın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binaların daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile boşaltıldığı öğrenildi. Deprem sonrası olay yerine gelen İBB ekipleri binaların öncelikle olarak doğalgaz hatlarını kesti. Zabıta ekipleri tarafından çevresi güvenlik şeridi ile çevrilen binaların yıkılması için çalışmalar başlatılırken, zarar gören tarihi binalar drone ile havadan görüntülendi.
Fatih'te depremde zarara gören 3 tarihi bina drone ile görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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