Haberler » Güncel » Haber

Fatih'te depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti

Fatih'te lokantada depreme yakalanan vatandaşlar arasındaki bir kişi, diğerleri can havliyle kaçarken yemeğine devam etti.

26.09.2019 17:41Fatih'te depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti

Fatih'te lokantada depreme yakalanan vatandaşlar arasındaki bir kişi, diğerleri can havliyle kaçarken yemeğine devam etti.
Silivri açıklarında 13.59'da 5.8 büyüklüğündeki depreme Fatih'teki bir lokantada yakalanan vatandaşlar hemen kendilerini dışarı attı. Lokantada yemek yiyenler arasında bir kişi ise deprem anında ayağa kaltı. Lokanta boşaltılırken vatandaş tekrar sandalyesine oturarak yemeğine devam etti. O anlar güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü:
-------------
-Güvenlik kamerası
-Deprem anı
-Lokantadakilerin kaçışması
-Vatandaşın ayağa kalması
-Sandalyesine oturması
-Yemeğe devam etmesi


- İstanbul

Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:38 10. van doğu anadolu turizm ve seyahat fuarı kapılarını açtı
19:38 Yavru köpeğin imdadına öğrenciler yetişti
19:37 Avcılar'daki hastanelere 44 başvuru ; 2 bina boşaltıldı
19:37 Deprem sonrası vatandaşlar parklarda bekledi (1)
19:37 Avcılar'daki hastanelere 44 başvuru; 2 bina mühürlendi
19:36 Darbe girişimi "çatı davası"nın gerekçeli kararı açıklandı
19:34 Kağıthane'de deprem sonrası çok sayıda bina boşaltıldı