Fatih'te dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Fatih'te dezenfekte çalışmaları sürüyor.
14.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:22
Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Fatih 'te dezenfekte çalışmaları sürüyor. 340 caminin dezenfekte çalışmalarının yapıldığı ilçede, Fatih Camii'nde de dezenfekte çalışması yapıldı.
Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Fatih'te ortak kullanım alanlarında oluşabilecek virüs tehditlerini engellemek amacıyla dezenfekte çalışmaları sürüyor. Özel kıyafetli ve maskeli ekipler, Fatih Camii'nde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyonun kullanıldığı çalışmada, Fatih Camii içerisi, cami avlusu ve şadırvanlar dezenfekte edildi. İlçe genelindeki 340 Camii'nin de dezenfekte çalışmalarına devam edileceği öğrenildi. Öte yandan, ilçe genelinde bulunan tarihi mekanlar, kiliseler ve ibadethanelerde de dezenfekte çalışmalarının yapılacağı belirtildi. - İSTANBUL
Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Fatih'te ortak kullanım alanlarında oluşabilecek virüs tehditlerini engellemek amacıyla dezenfekte çalışmaları sürüyor. Özel kıyafetli ve maskeli ekipler, Fatih Camii'nde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyonun kullanıldığı çalışmada, Fatih Camii içerisi, cami avlusu ve şadırvanlar dezenfekte edildi. İlçe genelindeki 340 Camii'nin de dezenfekte çalışmalarına devam edileceği öğrenildi. Öte yandan, ilçe genelinde bulunan tarihi mekanlar, kiliseler ve ibadethanelerde de dezenfekte çalışmalarının yapılacağı belirtildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatih Camii, Fatih, Güncel
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