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Fatih'te doğu türkistanlılar için sessiz çığlık yürüyüşü yapıldı

Doğu Türkistan için Sessiz Çığlık yürüyüşü yapıldı.

20.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:08
Doğu Türkistan için Sessiz Çığlık yürüyüşü yapıldı. Fatih Camii'nde toplanan grup, Beyazıt Meydanına kadar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı(İHH) Çin'de Doğu Türkistanlılar ilgili yaşananlar için, Sessiz Çığlık yürüyüşü düzenledi. Fatih Camii'nden saat 19.30 sıralarında toplanan grup, Fevzipaşa caddesinde yürüyüşe başladı. Ardından Saraçhane'den geçip Beyazıt Meydanında yürüyen grup zaman zaman slogan atarak protesto etti. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın basın açıklamasının ardından İlahiyatçı- yazar Ömer Döngeloğlu dua etti. Duadan sonra grup dağıldı.
'1 MİLYON İLE 3 MİLYON ARASI İNSAN KAMPLARDA YAŞIYOR
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 'Türk Dünyasını toplantıya davet ediyorum. İslam İşbirliği Teşkilatını toplantıya davet ediyorum. Bizim çözüm önerimizi yayınladığımızda hepiniz ev ev, sokak sokak bu çözüm önerilerinizi birbirinize anlatın. Göreceksiniz ki, çözüm var, çok yakında. İnşallah Doğu Türkistan'daki kızlarımız mecburi olarak evlerinden koparılmayacaklar. Tahmini olarak 1 milyon ile 3 milyon arası insan kamplarda yaşıyor. O basına gösterilen kamplar var ya... Hani kız çocukları, erkek çocukları masa da oturmuş, güzel güzel giyinmiş onların hepsi yalan dedi.
Fatih'te doğu türkistanlılar için sessiz çığlık yürüyüşü yapıldı

Doğu Türkistan, İHH, Güncel

Kaynak: DHA


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