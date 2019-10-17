Haberler » Güncel » Fatih'te dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Fatih'te dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Fatih'te kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

17.10.2019 11:21Fatih'te dolandırıcılık şüphelileri yakalandı
Fatih'te kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehzadebaşı Caddesi'nde denetim yaptıkları sırada, daha önce kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 4 şüphelinin bulunduğu aracı fark etti.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçla kaçan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca başladı.
Kovalamacanın ardından şüpheliler, İran uyruklu Ali J. (46), Muhammad C. (30), Serdar C. (24) ile Ahmad B. (30) yakalandı.
İlçede, 4 farklı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilerin üzerinde yapılan üst aramasında toplam 2 bin 420 dolar, 225 avro ve bin 300 lira para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehzadebaşı Caddesi, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:56 Patlak lastikle kilometrelerce süren kaçak göçmen takibi
11:56 Niğde'de sigara kaçakçılığı operasyonu
11:56 Köy okulundaki öğrenciler kamerayla tanıştı, klip çekti
11:55 "Operasyon açık ve sınırlı hedeflerle gerçekleştiriliyor"
11:55 Terörle Mücadele Harekatı kapsamında 118 terörist etkisiz hale getirildi
11:55 Filipinler'deki depremde ölü sayısı 5'e yükseldi
11:50 Japonya imparatorunun 'taht' törenine tayfun engeli
17.10.2019 11:57:56