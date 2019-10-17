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Fatih'te dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Fatih'te kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

17.10.2019 12:12
Fatih'te kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehzadebaşı Caddesi'nde denetim yaptıkları sırada, daha önce kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 4 şüphelinin bulunduğu aracı fark etti.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçla kaçan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca başladı.
Kovalamacanın ardından şüpheliler, İran uyruklu Ali J. (46), Muhammad C. (30), Serdar C. (24) ile Ahmad B. (30) yakalandı.
İlçede, 4 farklı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilerin üzerinde yapılan üst aramasında toplam 2 bin 420 dolar, 225 avro ve bin 300 lira para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli mahkemece tutuklandı.
Fatih'te dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehzadebaşı Caddesi, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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