Fatih'te ev ve iş yerlerine dadanan hırsızlar kamerada

Fatih
'te ev ve iş yerlerine dadanan hırsızlar kameradaFatih'te soygun yapan S.D.'nin 5 ayrı suçtan arandığı öğrenildi
İSTANBUL - İstanbul
'un Fatih ilçesinde 6 ev ve 1 iş yerini soyan R.K. ve S.D. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan S.D.'nin 5 ayrı suçtan arandığı öğrenilirken, üstünden sahte kimlik çıktı. İstanbul'un Fatih ilçesinde iş yeri ve evleri soyan hırsızlar yakalandı. Yakalanan şahıslardan S.D.'nin 5 ayrı suçtan arandığı öğrenilirken, üzerinden sahte kimlik çıktı. Güvenlik kameralarından tespit edilen R.K. ve S.D. yakalanmalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
İstanbul
, Fatih
, 3. Sayfa