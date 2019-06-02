02.06.2019 11:38
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Fatih'te ev ve iş yerlerine dadanan hırsızlar kamerada

Fatih'te ev ve iş yerlerine dadanan hırsızlar kamerada Fatih'te soygun yapan S.D.'nin 5 ayrı suçtan arandığı öğrenildiİSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde 6 ev ve 1 iş yerini soyan R.K. ve S.D. isimli şahıslar yakalandı.

Fatih'te ev ve iş yerlerine dadanan hırsızlar kamerada
Fatih'te soygun yapan S.D.'nin 5 ayrı suçtan arandığı öğrenildi
İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde 6 ev ve 1 iş yerini soyan R.K. ve S.D. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan S.D.'nin 5 ayrı suçtan arandığı öğrenilirken, üstünden sahte kimlik çıktı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde iş yeri ve evleri soyan hırsızlar yakalandı. Yakalanan şahıslardan S.D.'nin 5 ayrı suçtan arandığı öğrenilirken, üzerinden sahte kimlik çıktı. Güvenlik kameralarından tespit edilen R.K. ve S.D. yakalanmalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih'te ev ve iş yerlerine dadanan hırsızlar kamerada
Kaynak: İHA
İstanbul, Fatih, 3. Sayfa

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